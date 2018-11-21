شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الصحة: محافظة الإسكندرية الأقل إصابة بمرض فيروس سي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن محافظة الإسكندرية كانت بها أقل إصابات بفيروس سى، موضحة أن هناك 422 ألفا و805 مواطنين إيجابى لفيروس سى ضمن 10 ملايين مواطن تم إجراء الكشف عليهم.

وأوضحت زايد، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الشباب كان الأكثر إقبالا على المبادرة فى مرحلتها الأولى والكشف، لافتة إلى أن محافظة الفيوم شهدت نسبة 4%إصابة بالسكر فى الدم.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن نسبة السمنة كانت مرتفعة للغاية حيث كشفت المبادرة عن وجود 36% من ضمن الـ10 ملايين مواطن التى تم إجراء الكشف عليهم فوق الوزن، و33% مصابون بالسمنة و6% لديهم سمنة مفرطة، و6% فى مدن الخضر لديهم ضغط مقابل 2% فى محافظة أسيوط و3% فى الفيوم، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة يوم الخميس بعد القادم.