شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: قناة السويس الجديدة سجلت طفرة فى العائد وغطت تكاليفها فى زمن قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، وفدًا من جامعة مصر الدولية برئاسة اللواء أيمن حب الدين مساعد رئيس الجامعة، وبرفقته مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

فى كلمته رحب الفريق مُهاب مميش بالحضورفى هيئة قناة السويس، وأكد على اهتمام الدولة المصرية بتنمية قدرات الشباب وتعظيم الاستفادة من ثروتها البشرية باعتبارها أحد أهم مقومات نجاح النهضة التنموية المنشودة والتى يجسدها فى الوقت الراهن مشروعات قومية عملاقة على أرض الواقع قادرة على إعادة الريادة الاقتصادية لمصرنا الحبيبة. .

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس تسجل يوماً تلو الأخر طفرة كبيرة فى أعداد وحمولات السفن وهو ما انعكس على زيادة العائدات بصورة غير مسبوقة بما يعد حصاداً لثمار مشروع قناة السويس الجديدة التى نجحت فى تغطية تكاليف إنشائها فى زمن قياسي، علاوة على النتائج الفنية الإيجابية للمشروع فى الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة ورفع كفائتها فى التعامل مع الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، لتكون القناة الجديدة بذلك رافداً للخير والنماء وبمثابة البنية التحتية اللازمة للمشروع القومى العملاق لتنمية منطقة القناة وتحويلها لمركز لوجيستى وصناعى عالمى من خلال مخطط واعد يعتمد على مفهوم القيمة المضافة ويحسن استغلال عبقرية الموقع من خلال مناطق صناعية ولوجيستية وستة موانئ واعدة.

وشدد رئيس الهيئة على أن مشروع التنمية بمنطقة القناة يعد قاطرة جديدة للتنمية والتطوير ونقطة انطلاق حقيقية لتغيير شكل الحياة بالمنطقة بتبنى فكرة الاستثمار فى المناطق الاقتصادية وتطبيق الأساليب الحديثة فى التعامل مع البضائع المارة بقناة السويس. خلال الزيارة، استمع الحضور إلى عرض تقديمى عن مشروع قناة السويس الجديدة والمشروع القومى للتنمية بمنطقة قناة السويس والفرص الاستثمارية الواعدة بالمشروع تخلله مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تروى تاريخ قناة السويس وتوضح أهميتها فى خدمة حركة التجارة العالمية.

فى ختام الزيارة، أهدى الفريق مهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء أيمن حب الدين مساعد رئيس الجامعة، وفى المقابل قدم اللواء أيمن حب الدين درع الجامعة إلى الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، عقب ذلك قام الوفد بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة تلاها زيارة لموقع أنفاق الإسماعيلية أسفل القناة.



مميش ووفد جامعة مصر الدولية



مميش ووفد جامعة مصر الدولية