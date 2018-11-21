شكرا لقرائتكم خبر عن النقض ترفض طعون المؤبد لـ6 متهمين بأحداث عنف العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة النقض برفض طعون 6 متهمين على أحكام السجن المؤبد وتأييد حكم قبول طعن 3 متهمين على أحكام السجن المشدد وبراءتهم مما أسند إليهم في أحداث عنف العمرانية. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 6 متهمين في أحداث عنف العمرانية بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين القيام بأعمال عنف التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2013، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

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