شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإيطالى يضبط مصريا روج لـ"داعش" على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأسوشيتد برس أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على رجل مصرى بتهمة دعم داعش.

وبحسب الوكالة فإن الرجل استخدم المحادثات على السوشيال ميديا من أجل نشر دعاية للتنظيم الإرهابى.

وقالت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء إن مصريا آخر صدر أمر بطرده من إيطاليا ضمن عملية طرد 300 مشتبه فى انتمائهم لجماعات متطرفة، وهى العملية التى بدأت منذ 2015، ومازال البحث جاريا عن مصرى ثالث.

وبحسب الشرطة الإيطالية فإن المتهم الذى تم القبض عليه يدعى عصام السيد السيد شلبى، والذى وصفته الوكالة بأنه زعيم المجموعة، واستخدم تطبيق تليجرام لنشر رسائل داعش ومن بينها إعلان داعش المسئولية عن هجوم إرهابى فى طاجيكستان نتج عنه مقتل 4 سياح غربيين.