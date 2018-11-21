شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التنمية المحلية: المرحلة الثانية لمبادرة القضاء على فيروس سى تشمل 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى لمبادرة القضاء على فيروس سى تخطت الـ10 ملايين مواطن تم إجراء المسح الطبى لهم ضمن المبادرة.

وأوضح شعراوى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المعدلات التى تم الوصول إليها ضمن المرحلة الأولى معدلات هائلة تدل على وعى المواطنين، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة تضم 11 محافظة.