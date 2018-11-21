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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التنمية المحلية: المرحلة الثانية لمبادرة القضاء على فيروس سى تشمل 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى لمبادرة القضاء على فيروس سى تخطت الـ10 ملايين مواطن تم إجراء المسح الطبى لهم ضمن المبادرة.
وأوضح شعراوى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المعدلات التى تم الوصول إليها ضمن المرحلة الأولى معدلات هائلة تدل على وعى المواطنين، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة تضم 11 محافظة.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التنمية المحلية: المرحلة الثانية لمبادرة القضاء على فيروس سى تشمل 11 محافظة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .