شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشارك غدا بمؤتمر "التضامن" لمرور 3 سنوات على "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الخميس مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة، تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج".

ومن المقرر أن تستعرض غادة والى، وزيرة التضامن الإنجازات التى تحققت فى البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم خلال هذه الفترة.