شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ننشر فروع المجمعات الاستهلاكية المطروحة لإدارتها من القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن منافذ المجمعات الاستهلاكية التى سيتم البدء فى طرحها لإدارتها من جانب القطاع الخاص فى المرحلة الأولى، وهى فرع الألفى التابع للشركة العامة للجملة بوزارة التموين بمساحة 1160 مترا ومول الطيران للشركة المصرية لتجارة الجملة بمساحة 4.95 آلاف متر بمحافظة القاهرة ومول قنا التابع للشركة المصرية للجملة بمساحة 2500 متر وفرع النزهة الجديدة التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مساحة 1000 متر. وسيتم طرح فرع عباس العقاد التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على مساحة 850 مترا وفرع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمساحة 463 مترا وفرع العبور التابع لشركة الإسكندريةّ للمجمعات الاستهلاكية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع ممثلى السلاسل التجارية العالمية الكبرى لبحث اليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص، فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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