مصر | القبض على 3 أفارقة بتهمة الاتجار في العملة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 3 أفارقة بتهمة الاتجار في العملة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتبلغ لضباط مباحث قسم شرطة البساتين مفادها قيام بعض الأشخاص بالتردد على شركات الصرافة بدائرة القسم ويزاولون نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003م.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم أمام شركة الأميرة للصرافة بمنطقة المعادي الجديدة ـ دائرة القسم وتبين أنهم كل من: "ألماها. أ. ج" سن 28 ومقيمة 15 مساكن بيتشو أمريكان المعادي الجديدة ـ دائرة القسم، "جاري. ر. ك" سن 40 عاطل ومقيم بذات العنوان، و"عدمون. غ. م سن 26، عاطل ومقيم بذات العنوان، يحملون إحدى الجنسيات الأفريقية، حال استقلالهم السيارة رقم 48229 ملاكي الدقهلية ماركة كيا سيراتو " مستأجرة ".

وعثر بحوزتهم على المضبوطات التالية: 8830 دولار أمريكي، 14 ألف جنيه مصري، وعدد 5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنة الضبط اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

