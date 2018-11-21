مصر | تجديد حبس متهم بمبادرة معصوم مرزوق 15 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم بمبادرة معصوم مرزوق 15 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس سامح سعودي 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة مشاركة جماعة في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتمويلها وحيازة مطبوعات.