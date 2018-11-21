مصر | تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 6 كيلو حشيش بالجمالية 15 يوما

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما عثر بحوزته على 6 كيلو حشيش بالجمالية.

وتمكنت ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "م. م" وشهرته "ديشا"، 27 سنة، عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 6 كيلوجرامات، ومبلغ مالي 1015 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمواجهته أمام النيابة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه وتم التجديد.