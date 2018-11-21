مصر | "طلبوا 200 ألف جنيه فدية".. أمن الجيزة يحرر صائغا بعد اختطافه بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طلبوا 200 ألف جنيه فدية".. أمن الجيزة يحرر صائغا بعد اختطافه بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم باختطاف صاحب ورشة مصوغات وطلب فدية 200 ألف جنيه لتحرير، وتم تحرير المختطف وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده بورود بلاغا للعقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية من مروة "م. ح"، صحفية ومقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود اتصال هاتفي من زوجها، صاحب ورشة مصوغات، 54 سنة، وقرر لها اختطافه واحتجازه من قِبل بعض الأشخاص وطلب منها تجهيز مبلغ 200 ألف جنية نظير إطلاق سراحه واتفق معها أحد الجناة على التقابل بناصية شارع خاتم المرسلين مع شارع ترعة الزمر بدائرة القسم، لتسليمه المبلغ.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة البلاغ الوارد تم إعداد الأكمنة اللازمة برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، وتم ضبطه وتبين أنه يدعى "وليد. م. ع"، 40 سنة، صاحب شركة، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كلً من "أحمد. ع. س"، 41 سنة، سائق، و"هاني. ع. م"، 37 سنة، عامل، يعملان لديه، وذلك على إثر خلافات مالية بين المجنى عليه وإحدى أقاربه تدعى "هدى. ا"، وأرشد عن مكان احتجاز المجني عليه بمخزن خاص به بشارع المدرسة دائرة القسم.

وتم استهداف المخزن وتحرير المختطف وضبط المتهميَن الثاني والثالث، والذين أكدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.