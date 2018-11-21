مصر | "موظف بترول" و"متحرش".. القصة الكاملة لسقوط "سفاح المنصورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "موظف بترول" و"متحرش".. القصة الكاملة لسقوط "سفاح المنصورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكب وقائع التحرش بالفتيات بالمنصورة والمعروف باسم "سفاح المنصورة".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "سفاح المنصورة" وتناولته بعض القنوات الفضائية.

ويظهر خلال الفيديو، شاب في العقد الثالث يتتبع الفتيات والتحرش بهن، فتم تكليف الجهات المعنية بسرعة التعامل مع البلاغ لتحديد محل الواقعة وملاحقة، وضبط مرتكبها، حيث تم تحديد مكان الواقعة، وتبين أنها بنطاق كلية العلوم بجامعة المنصورة.

كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو "محمد. ح. ع"، 33 سنة، موظف بإحدى شركات البترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وتابع البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المصورة في مقطع الفيديو، معللًا ذلك لمروره بضائقة نفسية عقب انفصاله عن زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة".