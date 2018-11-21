مصر | النيابة تتسلم تقارير "التموين" حول استيلاء مسؤول وحدة على مقررات الدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تتسلم تقارير "التموين" حول استيلاء مسؤول وحدة على مقررات الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت نيابة باب الشعرية الجزئية، برئاسة المستشار هيثم جمال، وإشراف المستشار أيمن بدوي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، تقرير لجنة وزارة التموين لفحص السلع الخاص بواقعة استيلاء رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات، على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها في السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة.

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له عدد من التهم منها الاستيلاء على مقرارت الدعم، والتربح.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط المدعو "وائل ج. ع" مواليد 1987 – رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها في السوق السوداء.

وتم حصر إجمالي الأموال التي استولى عليها والتى قدرت بمبلغ (8 ملايين و318 ألف جنيه) وقام بسداد مبلغ 500 ألف جنيه منها لحساب الشركة، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.