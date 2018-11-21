أخبار مصر | "المالية" توافق على علاج 15 ألف عامل بـ"ضريبة القيمة المضافة‎"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المالية" توافق على علاج 15 ألف عامل بـ"ضريبة القيمة المضافة‎" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إنشاء مشروع تكافلي اجتماعي لعلاج العاملين بمصلحة الضرائب الذي أنشأته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك تشمل المرحلة الأولى منه العاملين بضريبة القيمة المضافة تمهيدا لشموله جميع العاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وقال مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن المشروع يأتي في إطار اهتمام وزير المالية بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين بالمصالح المالية وهو بداية مشرقة لإنشاء صناديق مماثلة لمديريات المالية ومصلحة الجمارك بهدف معالجة أخطاء الصناديق السابقة التي لا تؤدي هذه الخدمة.

ولفت "شعبان"، إلى أن المشروع وافقت عليه جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب وتم إقرار لائحته التنفيذية لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتعاقد مع أحد الشركات المتخصصة في مجال تقديم الخدمة الصحية وسيتم تنفيذه أول يناير المقبل 2019، موضحا أن النقابة انتهت من إصدار كارنيهات لجميع العاملين وأسرهم تستخدم أثناء التعامل المباشر مع العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات بجميع المحافظات.

وتابع، أن المشروع تكافلي للعلاج يساهم كل عامل بنسبة 3 %من الأجر عن نفسه وأفراد أسرته على أن يتحمل المريض نسبة 25 % من قيمة الكشف والإشاعات والتحاليل و10% في العمليات الجراحية، حيث يستفيد من المشروع أصحاب المعاشات من العاملين السابقين.

