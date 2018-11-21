أخبار مصر | مؤتمر عمالي بـ"الإسكندرية" لتفعيل دور الكوادر النقابية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر عمالي بـ"الإسكندرية" لتفعيل دور الكوادر النقابية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الخميس، المؤتمر العمالي الموسع بالإسكندرية بحضور النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال والمهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد لشؤون التدريب والتثقيف وعدد من القيادات العمالية.

ويهدف المؤتمر الذي يضم أعضاء اللجان النقابية بالمحافظة إلى إقرار خطة للتحرك النقابي الفاعل داخل مواقع العمل للتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين والعملية الانتاجية لإيجاد الحلول الفورية لها إضافة إلى البدء في تنفيذ برامج لتأهيل الكوادر النقابية المنتخبة والذين يمثلون نسبة 40 % من قوة العمل في مصر.

