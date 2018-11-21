أخبار مصر | مشاركات منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاركات منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، بعرض منتجات من إعادة تدوير مخلفات، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ.

وعرضت جمعية عائلات البشارية بالقاهرة منتجات من سعف وجريد النخيل وأواني للاستخدام المنزلي وقبعات وأواني المشروب الرسمي لقبائل البشارية (الجبنة) وأيضا شنط أسواق من سعف النخيل وأواني الفاكهة.

وأكد الحاج حسين مرعي حسن رئيس مجلس إدارة الجمعية، على شعوره بالفخر في مشاركة الجمعية بمعرض في مؤتمر عالمي ودولي للتنوع البيولوجي.

وكما عرضت جمعية الأسر المنتجة بالوادي الجديد منتجات من مخلفات النخيل وشجر الدوم وتشمل صناعات تماثيل وبيت واحاتي ودولاب فخاري من مخلفات شجر الدوم وأشكال حيوانات مختلفة وأشكال فنيه للديكور ومن النخيل من مخلفات نوى التمر إكسسوارات العقد والحلقان والتجميل ومن سعف النخيل مرواح ومنشات وقفف للتسوق بها ومن الجريد مقالم وأرابيسك وأدوات مطبخ وستائر وسبح وميداليات، حيث أكدت الأستاذة عايدة تهامي مدير المعارض بالجمعية انطباعا مدهشا للمشاركة بالمؤتمر وأن الوادي الجديد به أكثر من 2 مليون نخلة تتطلب استغلال مخلفات النخيل تكاتف الجميع لاستغلال تلك الموارد.

وقدمت جمعية الرامسي لتنمية المجتمع المحلي للمراعي والبيئة بمحافظة مطروح عرض منتجات من البذور وكتيبات توعية للشباب والمرأة لتنظيم عملية الرعي والإكثار من النباتات التي تدهورت بسبب الرعي الجائر وتغير المناخ، وأيضا توعية المرأة لعملية التحطيب وتعريفها بالاضرار من سلوكيات خاطئة.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح بها 4 آلاف فدان مراعي طبيعية للأغنام وأبل، وتأثر الغطاء النباتي من ذلك مما ترتب عليه مجهود الجمعية عدة مشروعات لمكافحة تدهور الغطاء النباتي عن طريق جمع وإكثار البذور وزرع الشتلات وإعادتها للأرض وزيادة الغطاء النباتي، مع توعية المجتمع المحلي من شباب ومرأة للحفاظ على مراعي محافظة مطروح، وانطباع الجمعية عن المشاركة جيد جدًا لأن أهداف الجمعية من أولويات التنوع البيولوجي.