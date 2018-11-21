أخبار مصر | "الصحة": 5 مواطنين أعمارهم فوق الـ ١٠٠ عام يفحصون فيرس سي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": 5 مواطنين أعمارهم فوق الـ ١٠٠ عام يفحصون فيرس سي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة لصحة والسكان، إن 5 مواطنين فوق ال 100 عام فحصوا انفسهم في مبادرة 100 مليون صحة.

وقالت "زايد"، إن الرؤية السياسية الصائبة للرئيس إدخال طلاب المدارس من 12 الى 18 سنة للمبادرة، وأن البداية ستكون من المدارس الثانوية.

وناشدت المرضى الذهاب لأخذ علاجهم، قائلة: «ارجوكم تعالوا خدوا العلاج ومترحش لدكتور بره.. هنوفرلك العلاج بالمجان».

وتابعت ـن المبادرة حدث عير مسبوق، وسيتم إرسال رسائل للمرضى لمتابعتهم وحثهم على استكمال العلاج والفحوصات.

وأشارت الى انه تم طلب نشر للتقارير والدراسات في اكبر مجلة طبية في العالم.