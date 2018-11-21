أخبار مصر | "عبد العال" يلتقي رئيس وفد لجنة شنغهاي الصينية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد العال" يلتقي رئيس وفد لجنة شنغهاي الصينية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات يجريها اليوم مع عدد من سفراء الدول الأجنبية، ومنهم السفير الياباني بالقاهرة ماساكى نوكى وهو السفير الياباني الجديد لدى مصر، بالإضافة إلى لقاء مع السفير الأرماني لدى القاهرة أرمين ميلكونيان.
كما يلتقي رئيس البرلمان اليوم أيضًا وفدًا من كلية الدفاع بدولة الإمارات، بالإضافة إلى لقاء مع نائب رئيس برلمان المجر.
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