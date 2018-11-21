أخبار مصر | "عبد العال" يلتقي رئيس وفد لجنة شنغهاي الصينية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد العال" يلتقي رئيس وفد لجنة شنغهاي الصينية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رئيس وفد لجنة شنغهاي الصينية وذلك بمكتبه بمقر البرلمان اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات يجريها اليوم مع عدد من سفراء الدول الأجنبية، ومنهم السفير الياباني بالقاهرة ماساكى نوكى وهو السفير الياباني الجديد لدى مصر، بالإضافة إلى لقاء مع السفير الأرماني لدى القاهرة أرمين ميلكونيان.

كما يلتقي رئيس البرلمان اليوم أيضًا وفدًا من كلية الدفاع بدولة الإمارات، بالإضافة إلى لقاء مع نائب رئيس برلمان المجر.