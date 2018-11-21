أخبار مصر | اليوم.. "محلية البرلمان" تناقش الخريطة الاستثمارية للمحافظات بحضور سحر نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "محلية البرلمان" تناقش الخريطة الاستثمارية للمحافظات بحضور سحر نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة الخريطة الاستثمارية للمحافظات على مستوى الوحدات المحلية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وسينعقد الاجتماع بحضور رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والصناعة. ويناقش الاجتماع الخريطة الاستثمارية للمحافظات، وهل وضعتها الحكومة لكل المحافظات أم لا؟، حيث طلبت لجنة الإدارة المحلية من الحكومة في وقت سابق معرفة الخريطة الاستثمارية علي مستوي الوحدات المحلية.

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