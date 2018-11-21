أخبار مصر | "برلمانية": مصر وألبانيا بينهما علاقات تاريخية منذ محمد علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية": مصر وألبانيا بينهما علاقات تاريخية منذ محمد علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام، كلمة في حفل ختام الدورة الثانية للبرلمان الدولي للتسامح والسلام بألبانيا قائلة: "نحن سعداء بلقاء أبناء وبنات الأم تريزا الألبانية الأصل ونحمل رسائل السلام وأعماله إلى العالم كله".

وأضافت "عازر"، أنها وجهت فى حديثها إلى أن مصر وألبانيا بينهم علاقات تاريخية، حيث أن محمد علي وهو ألباني الأصل قدم إلى مصر وأسس الدولة الحديثة كما أن بنات الأم تيريزا الألبانية الأصل يخدمون الفقراء والمعدمين في مصر.

وقدمت النائبة ماريان عازر الشكر إلى أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وكذلك رئيس البرلمان المالطي ورئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام على استضافته للدورة للثانية للبرلمان الدولى للتسامح في ألبانيا.