أخبار مصر | "الفيروسات الكبدية": علاج فيروس سي متوفر ونسبة الشفاء ٩٥%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفيروسات الكبدية": علاج فيروس سي متوفر ونسبة الشفاء ٩٥% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن فيروس سي لم يعد مخيفا كما كان من قبل، مضيفًا أن العلاج متوفر ونسبة الشفاء وصلت إلى ٩٥%.
ومن جانبه قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر تجرى الفحص بدون إجبار ورافعة شعار «الصحة للجميع».
وأضاف أن تقديم الفحص والعلاج بالمجان أمر ايجابي للغاية، وأن خبراء المنظمة للمتضريين يتابعون المنظمة في 1500 نقطة.
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