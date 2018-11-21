شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: «الوزراء» وافق على إضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها.
وقال «عبدالغفار»، في تصريحات صحفية، إن ذلك القرار جاء في إطار الحرص على تقليل الاغتراب، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، ويوفر التخصصات التي تحتاجها سوق العمل.
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