شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استفادة 10 ملايين مواطن من حملة «فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الحكومة إن حملة الكشف عن «فيروس سي» والأمراض غير السارية، في مرحلتها الأولى، والتي ضمت 9 محافظات شملت 10 ملايين مواطن، وبدأت في الـ11 مليون.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مؤتمر صحفي موسع ومشترك مع وزيرة الصحة بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من حملة المسح عن فيروس سي والأمراض غير السارية، الأربعاء، «إننا نعلن نجاح مبادرة الرئيس لكشف وعلاج فيروس «سي» والتي تخطت 10 ملايين مواطن، وتستهدف فاعلية المواطنين، مع ضرورة توجيه الشكر للمحافظين، ووزارة الداخلية وكافة الوزارات».

وأضاف «شعراوي» أنه «وصلنا لمعدلات متفائلة نتيجة إقبال وتفهم المواطنين وستكن المرحلة الثانية 11 محافظة وبها كثافة سكانية أعلة».

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن «المرحلة الأولى تنتهي الشهر الجاري، بشراكة التنمية المحلية، وبدأنا في الـ11 مليون مواطن»، مؤكدة أنه «لن نترك المحافظات بعد مبادرة رئيس الجمهورية التي انطلقت في يونيو الماضي وتستهدف50 مليون مواطن على 3 مراحل».

وأضافت «زايد» أن «الوزارة استهدفت في المرحلة الاولي 17 مليون مواطن، ونظمنا حملات توعية، في مناطق المسح، وانضممنا لجميع الماراثونات ومنها ماراثون الإسكندرية»، مشيرة إلى أنه سيتم تدشين المرحلة الثانية من الحملة في ديسمبر المقبل، والثالثة من مارس المقبل.