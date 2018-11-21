شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» تطالب وزير التعليم بالاعتذار: «ما قاله إهانة غير مقبولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، هجوما ضد تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم التي قال فيها: «أمهات مصر عايشين 24 ساعة على فيس بوك، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم».

وقالت عبير أحمد، مؤسس الحملة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن «تصريحات الوزير إهانة وإساءة لا نقبلها»، مؤكده أن «أمهات مصر يعانوا أشد المعاناة من أجل تربية وتعليم أبنائهم ويتواجدون على فيس بوك لمتابعة قرارات الوزارة وتحميل مذكرات ومراجعات للأبناء».

وطالبت «عبير» وزير التعليم بـ«ضبط النفس وعدم الإساءة لأولياء الأمور من الأمهات أو الإساءة لأبنائهم واتهامهم بعدم التربية»، مؤكدة أن «أولياء الأمور شريك أساسي في العملية».

وتابعت: «تصريحات الوزير تعتبر إهانة واضحة لكل أم ويجب تقديم اعتذار لهن»، مستطرده: «المفروض يشكرهم على التعب اللي بيتعبوه مع أبنائهم بدل الإساءة والهجوم عليهم».

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال خلال مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن «أمهات مصر اللي عايشين 24 ساعة على الفيس، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم»، في إشارة منه إلى «جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، الأمر الذي أثار غضب الأمهات.