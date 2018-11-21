شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بضرورة بذل جهد مضاعف بعد الحصول على لقب أفضل جامعة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، الذي افتتح الجلسة بتهنئة العمداء بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يعم الأمن والرخاء مصرنا الحبيبة وأمتنا العربية والإسلامية.

ووجّه رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالعمل الجماعي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، قائلاً إن «المسؤولية أصبحت كبيرة بعد فوز جامعتنا بلقب أفضل جامعة، وهذه المرحلة حاسمة، لأن المنافسة أصبحت أقوى، خاصة أن جامعة كفرالشيخ تُعد جامعة وليدة».

وشدد رئيس الجامعة على العمداء بضرورة حث أعضاء هيئة التدريس على اتباع إجراءات ترشيد الإنفاق بالكليات فيما ليس ضرورياً، واستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة بأفضل صورة ممكنة، وتعزيز المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل من خلال رؤية ورسالة كل كلية وبذل مزيد من الجهد، مضيفاً: «الوصول لهذه المكانة ليس هدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة لأن نصل بالجامعة لأن تكون بمعايير دولية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تزويد مؤسسات الدولة بالكفاءات وحل المشكلات».