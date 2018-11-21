شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء «التيرم» الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، 12 يناير المقبل 2019، حتى 19 يناير 2019 .

وأعادت الوزارة نشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن إجازة نصف العام سوف تكون مدتها أسبوعين، تبدأ من 26 يناير 2019 وتنتهي يوم الخميس 7 فبراير 2019 .

جدير بالذكر أن عدد أيام الدراسة الفعلية للعام في الفصل الدراسي الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 122 يوما بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، بينما يقدر عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول من الصف الثاني الابتدائي حتى الثالث الثانوي 105 أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.