شكرا لقرائتكم خبر عن «النقراشي»: مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا سيعود على مصر بكثير من النفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي، عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئاسة، أن مصر تعتزم خلال الشهر الجاري وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عن طريق قبرص واليونان، قائلا: «إن مصر ستستفيد بالطبع من تصدير منتج ذي قيمة مرتفعة وهو الكهرباء بدلاً من تصدير الغاز، مما سيعود عليها بكثير من النفع».

وأوضح «النقراشي» أن الخط الكهربائي يبدأ من محطة كهرباء البرلس الجديدة، وهي واحدة من المحطات الثلاث التي وردتها شركة (سيمنز) في زمن قياسي لتضخ حوالي نصف إنتاجها الكهربائي في كابل بحري يصل إلى قبرص ومنها إلى اليونان، وهي محطة تعمل بالغاز الأرضي بنظام الدورة المركبة التي طورتها الشركة الألمانية لتصل كفاءتها إلى الرقم القياسي 61%.

وقال: «إن هذا الرقم يدل على مقدار تحويل الطاقة الحرارية المخزونة في الغاز عند حرقه إلى طاقة كهربائية، ولتقدير قيمة هذا الرقم يكفي مقارنته بكفاءة محطات الكهرباء التقليدية في أنحاء العالم التي تعمل بالمازوت أو الفحم والتي تتراوح ما بين 30% و40%، أي حوالي النصف».

وأشار «النقراشي» إلى أن كلا من قبرص واليونان ستستفيدان في الحصول على كهرباء أنظف وأرخص من إنتاجها من مناجم الفحم في اليونان أو استيراد المازوت في قبرص، حيث إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون – المسبب للاحتباس الحراري عند حرق الغاز- أقل من نصف مثيلاتها عند حرق الفحم.