شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار رعدية لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غداً الخميس، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد وشمال سيناء قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وأضاف «عبدالعال» في بيان له أنه من المتوقع أن تبلغ الحالة ذروتها يومي الجمعة والسبت حيث تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا .

وتابع البيان كما ستنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة، وتكون مثيره للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر خلال تلك الفترة، ومن المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد القادم.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اعتباراً من يوم الجمعة فستكون السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 22 درجة مئوية، السواحل الشمالية الغريبة من 20 إلى 22، محافظات الوجه البحري والقاهرة من 22 إلى 23، محافظـات شمال الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية، محافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24، محافظات جنـوب سيناء من 26 إلى 25 درجة مئوية. ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721 .