شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 .. أمطار على الوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد بسقوط أمطار على الوجه البحرى غدا تمتد للقاهرة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإداراتها من جانب القطاع الخاص والعمل على تطويرها سيعمل على زيادة إيرادات المنافذ بشكل كبير، إضافة إلى إتاحة الفرصة لزيادة السلع فى هذه المنافذ، بمحرد ترسية العروض على شركات القطاع الخاص، وسيكون لها فرصة من 6 إلى 9 أشهر لتقوم بضخ الاستثمارات لتطوير وتوفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة.





وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الاخرى.





قضت محكمة النقض برفض طعون 6 متهمين على أحكام السجن المؤبد وتأييد حكم قبول طعن 3 متهمين على أحكام السجن المشدد وبراءتهم مما أسند إليهم في أحداث عنف العمرانية.





عادت الحركة المرورية لطبيعتها بطريق إسكندرية الزراعى أمام كفر أبو جمعة بقليوب، بعد انقلاب سيارة ميكروباص، وجارى رفع حطام الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.





غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى مؤتمر "حوارات المتوسط".





نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان، فى السيطرة على حريق نشب فى زراعات الهيش بالجبانة الفاطمية الأثرية باسوان، تم الدفع بسيارات الإطفاء والتى نجحت فى السيطرة على النيران دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.



