شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور وإصابة 4 طلاب فى انقلاب مينى باص داخل نفق القطامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية إثر حادث انقلاب مينى باص مدارس بنفق القطامية و نتج عنه إصابة 4 طلاب ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من محور الشهيد الى القطامية و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة داخل نفق القطامية بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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