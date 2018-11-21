شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستعرض إجراءات تنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية باجتماع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال إجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الإجراءات الجارى اتخاذها لتنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية، والذى يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى بكل محافظة لتكون نواة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وتقوم بدور الاحالة عند تطبيق القانون، حيث ستقدم تلك المستشفيات حزمة من الخدمات الطبية المختلفة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم اختيار عدد 48 مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة لوزارة التعليم العالى.