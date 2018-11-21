شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وليتوانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نيريس جيرماناس نائب وزير خارجية ليتوانيا مع السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أوجه دعم العلاقات الثنائية فى المجالات كافة فضلا عن الفرص المتاحة للتعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والرعاية الصحية والتعليم والسياحة. وقال نائب وزير خارجية ليتوانيا، فى بيان للخارجية الليتوانية وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن مصر تعد أهم شريك اقتصادى لبلادنا فى المنطقة..مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى مسالة تعزيز الإطار القانونى قبل زيارة وزير خارجية ليتوانيا المقبلة إلى القاهرة مطلع عام 2019.

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