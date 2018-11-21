شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة بنها، وذلك فى إطار الحرص على تقليل الاغتراب، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، ويوفر التخصصات التى يحتاجها سوق العمل.

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