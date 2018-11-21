شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير "كازخستان" زيادة فرص التعاون الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبـل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزيـر الزراعـة واستصلاح الأراضى، " أرمان إيساجالييف" سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل تكثيف التعاون الزراعى بين البلدين.

وقدم السفير الكازاخستانى الدعوة لوزير الزراعة دعوة من مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في دروتها الثانية والمقرر عقدها بالعاصمة الكازاخية "آستانا" مقر المنظمة، وذلك خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل.

ومن جهته أكد وزير الزراعة علي قوة العلاقات التي تجمع البلدين، لافتاً الى ان وزارة الزراعة حريصة زيادة فرص التعاون المشترك في المجال الزراعي بما يحقق مصالح الجانبين.

ورحب أبو ستيت بالدعوة والمشاركة في فعاليات المؤتمر من أجل تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها المنظمة، مؤكداً علي استعداد وزارة الزراعة المصرية لتقديم كل العون من أجل إنجاح هدف ودور المنظمة في الوقوف إلي جانب الدول التي تعاني نقصاً في مواردها الغذائية.

ومن جهته أكد السفير الكازاخي أن الغرض من إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تقديم العون الغذائي للدول التي تعاني نقصاً بمواردها الغذائية وذلك بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، حيث وقعت 32 دولة إسلامية علي ميثاق المنظمة ومن بينها مصر، وذلك أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة كازخستان، لافتاً الى انه تم اختيار كازخستان مقراً للمنظمة نظراً لما تتمتع به من موارد غذائية كثيرة خاصة من محاصيل الحبوب كالقمح ، وكذا لامتلاكها مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في أغلبها مع قلة عدد السكان لديها حيث يتوافر فائض كبير من المواد الغذائية القابلة للتصدير.