مصر | عودة حركة السير بطريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي لطبيعتها بعد حادث انقلاب ميكروباص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة حركة السير بطريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي لطبيعتها بعد حادث انقلاب ميكروباص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعادت الإدارة العامة للمرور، حركة السير بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، وذلك بعد أن توقف الطريق، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من منطقة كفر أبو جمعة، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص ممن كانوا يستقلون السيارة، وبدورها دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق، ونقل المصابين إلى المستشفى.
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، بانقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 8 أشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.
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