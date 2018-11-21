مصر | المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بحرق محل تجاري في دار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بحرق محل تجاري في دار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بحريق محل تجاري بدار السلام، بالسجن المشدد 3 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولي وحسين نظمي، وأمانة سر شريف محمد. وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "شهاب عادل، وجمال فكري، ومحمد فكري"، بوضع النار عمدا في المحل التجاري المملوك لكل من "شعبان عبد السميع، وأشرف عبد السلام، وعماد عبد الرحمن"، بأن أوصلوا به مصدرا حراريا ذو لهب مكشوف بعد سكب كمية من المواد المعجلة للاشتعال فأضرم الحريق به وأتى على محتوياته.



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