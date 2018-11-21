مصر | 18 فبراير.. الحكم على المتهمين باستعراض القوة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 فبراير.. الحكم على المتهمين باستعراض القوة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على 15 متهما باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المواطنين بمصر القديمة لجلسة 18 فبراير المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم. وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، قيام المتهمين "عصام حسن، وحسن عبد الحميد، وسعيد شريف، وعلاء صبري، وعبد الحافظ عبد التواب، ونادر محمد، وسيد عادل، وحنان مرعي، ومحمد عبد الله، ولطفي عبد الحميد، وطايع صبري، ومؤمن جمال، وسيد عبد التواب، وجمال خلف، وأحمد محمد"، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما "هاني رمضان، وسليم رمضان"، بالتهديد بأسلحة نارية وأخرى بيضاء قاصدين من ذلك ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما وتكدير آمنهما وسكينتهما، والإضرار بممتلكاتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر.



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