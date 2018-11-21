مصر | التحقيق في انتحار نجار مسلح "شنقا" لخلافات زوجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في انتحار نجار مسلح "شنقا" لخلافات زوجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة قليوب التحقيق في واقعة انتحار شاب شنقًا باستخدام حبل غسيل، وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وكما طلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة واستدعاء أهل المتوفى لسؤالهم.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز قليوب بالعثور على جثة "ع.س" ٣١ عاما، نجار مسلح، مشنوقًا داخل "المنور" بمنزل شقيقته بقرية منطاي التابعة لمركز قليوب.

وانتقل العميد هيثم حجاج، مأمور المركز، وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يقيم لدى شقيقته بسبب خلافات بينه وبين زوجته التي تركت المنزل مصطحبة طفلتهما ذات الـ٣ أعوام؛ بسبب مروره بضائقة مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

