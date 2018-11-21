مصر | كثافات مرورية في اتجاه محور المشير بسبب أعمال صيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية في اتجاه محور المشير بسبب أعمال صيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محور الشهيد، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية، نتيجة أعمال الصيانة في اتجاه محور المشير. وقامت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش لرفع الأعطال والحوادث وتسيير الحركة المرورية.



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