مصر | "لمس أماكن حساسة بأجسادهن".. ضبط مدرس لتحرشه بـ5 تلميذات بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لمس أماكن حساسة بأجسادهن".. ضبط مدرس لتحرشه بـ5 تلميذات بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، من القبض علي مدرس رياضيات بمدرسة ابتدائية بدمنهور، لاتهامه بالتحرش بـ5 تلميذات ولمس أماكن حساسة بجسدهن، وتم إحالته لنيابة قسم دمنهور، للتحقيق معه، برئاسة أمير الوكيل، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابات البحيرة.

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من أولياء الأمور بمدرسة التحرير الابتدائية، الواقعة بنطاق دائرة قسم دمنهور، لتضررهم من " ع ت ن" 50 سنة مدرس رياضة، لتحرشه بأطفالهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9273 لسنة 2018 إداري القسم.

وتبين من أقوال أولياء الأمور أمام العقيد علاء فتح الله، مأمور القسم، والمقدم حسن قاسم، رئيس مباحث القسم، وهم "ص. إ. م" والي أمر الطفلة " أ" و". م. م. م. ع" ولي أمر التلميذة " ب" و" أ. م. ن" ولي أمر التلميذة " ش" و"س. ع. أ. ب" والي أمر التلميذة "ج" بقيام المدرس بلمس أماكن حساسة بجسد أطفالهن وخوفهم من الإفصاح عن الأمر.