مصر | إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى محور محمد زكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى محور محمد زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور محمد زكي في التجمع، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق من التجمع حتى المعادي وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور محمد زكي بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.