مصر | الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل شقة سكنية في حلمية الزيتون

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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق داخل شقة سكنية في حلمية الزيتون وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات. وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في حلمية الزبتون وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

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