أخبار مصر | عاجل.. الحكومة تفرض رسم إضافي على تذاكر السينما والسكة الحديد والمكالمات التليفونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة تفرض رسم إضافي على تذاكر السينما والسكة الحديد والمكالمات التليفونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية. وينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

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