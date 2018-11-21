أخبار مصر | ننشر حركة قطارات البضائع بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حركة قطارات البضائع بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب.

وأضاف البيان أنه وصل فى الساعه 16:00 من صباح أمس القطار رقم 2470 وقام بتحميل 1268 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 2100 من مساء أمس ووصل في الساعة 2340 مساء أمس القطار رقم 2461 وقام بتحميل 1300 طن من القمح وغادر في تمام الساعة 0300 من مساء أمس.