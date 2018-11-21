كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حركة قطارات البضائع بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب.
وأضاف البيان أنه وصل فى الساعه 16:00 من صباح أمس القطار رقم 2470 وقام بتحميل 1268 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 2100 من مساء أمس ووصل في الساعة 2340 مساء أمس القطار رقم 2461 وقام بتحميل 1300 طن من القمح وغادر في تمام الساعة 0300 من مساء أمس.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | ننشر حركة قطارات البضائع بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .