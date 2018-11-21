أخبار مصر | كلمة شيخ الأزهر تتصدر عناوين الصحف.. و"المونوريل" هو الأبرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة شيخ الأزهر تتصدر عناوين الصحف.. و"المونوريل" هو الأبرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث ألقت الضوء على كلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمام ملتقى "تحالف الأديان لأمن المجتمعات"، حيث أكد "الطيب"، خلال الملتقى بعنوان "كرامة الطفل في العالم الرقمي" أن الإسلام له السبق في سن التشريعات الأشمل والأوفى بمصلحة الطفل وحقوقه.

ودعا إلى استمرار الجهود من أجل إنشاء "تحالف الأديان والمعتقدات لتحقيق أمن المجتمعات وسلامتها" لصياغة منظومة أخلاقية عالمية مشتركة تحمي حقوق الأطفال والمرأة والشباب.

وتحت عنوان "توسع غير مسبوق فى شبكة النقل الجماعي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات كشف النقاب عن عدد من المشروعات الكبرى وغير المسبوقة، لإقامة شبكة مواصلات حديثة ومتكاملة، تربط القاهرة الكبرى بالتجمعات العمرانية الجديدة شرقا وغربا، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، لتحسين الخدمة للمواطنين والمواجهة المبكرة للاختناقات المرورية والتكدس المتوقع خلال السنوات المقبلة.

وقال "عرفات"، في تصريحات لـ" الأهرام"، إن الحكومة تسلمت ٣ عروض عالمية، لإقامة مشروعين لقطار "المونوريل" السريع بطول ٨٤ كيلو مترا، والذي سيتم إنشاؤه على كباري علوية، يبدأ الأول من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة ـ مصر الجديدة)، مرورا بمدينة نصر والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة، وصولا إلى العاصمة الإدارية، بطول ٥٢ كيلو مترا.

وأوضح أن المشروع الثاني يبدأ من الخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة ـ المنيب)، وصولا إلى مدينة الشيخ زايد بطول ٣٢ كيلو مترا.

وأضاف أنه ستتم دراسة هذه العروض لاختيار الأفضل، وسرعة إنجاز هذه المشروعات لتحسين خدمة نقل الركاب، بتوفير وسائل المواصلات المريحة والحد من الزحام والتلوث، لافتا إلى أن المفاوضات مع الجانب الياباني تقترب من نهايتها لبدء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتمتد مرحلته الأولى من مصر القديمة، إلى الملك الصالح وميدان الجيزة، حتى ميدان الرماية وحدائق الأهرام والمتحف الكبير، منوها بأن المرحلة الثانية تنطلق من مصر القديمة في اتجاه صلاح سالم ومدينة نصر ثم التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

وأكد عرفات أنه لأول مرة في مصر يجري تنفيذ هذه المشروعات الكبرى في توقيت واحد، حيث يتم العمل في مرحلتين بالخط الثالث وهي المرحلة الرابعة، المقرر افتتاحها للجمهور مع نهاية ديسمبر المقبل، كما أن العمل جار بالمرحلة الثالثة من هذا الخط.

وفي الشأن الاقتصادي، اهتمت الصحف بتصريحات محمد معيط وزير المالية التي أوضح فيها أن العجز الكلي في موازنة البلاد تراجع من 2 إلى 1.9% في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.

وأبرزت الصحف لقاء سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي برئاسة أكسل بوملر والتي أكدت دعمها الكامل لمصر في مشروعات البنية الأساسية.

كما أشارت إلى استقبال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري، سفير جمهورية لبحث سبل التعاون المشترك، خاصة في مجال صناعة الدواء.

وفي سياق مختلف، لفتت بعض الصحف النظر إلى مخاطبة جهاز "الكسب غير المشروع" جميع جهات الدولة الممثلة في الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب وكافة الأجهزة الحكومية لتقديم إقرارات الذمة المالية، للموظفين بهذه الجهات خلال شهر يناير المقبل.

وفي ملف التعليم، تطرقت الصحف لتصريحات طارق شوقي وزير التعليم الذي قال "التعليم حاليا غير مجاني وأنا عايزه مجاني".

وأكد أن القيادة السياسية مهتمة بالتعليم وأن "كل يوم بيعدي دون تغيير بنخسر كتير والقضاء على الدروس الخصوصية يستلزم توفير البديل أولا، وسيتم تأسيس وقف خيري لتكملة مسيرة الإصلاح والتغيير".

وفنيا، تابعت الصحف افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي" الذي شارك فيه العديد من رموز الفن والثقافة في مصر.

وتداولت تأكيدات وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم "القاهرة هي هوليوود الشرق وعاصمة السينما العربية، أتمنى أن تكون هذه الدورة بمهرجان القاهرة السينمائي دورة اسثنائية".

وتابعت الصحف تطورات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وركزت على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستظل شريكا راسخا للسعودية حتى لو كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم مسبق بمقتل خاشقجي.