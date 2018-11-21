شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين .

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «17- 25»، إسكندرية «15 – 23»، قنا «14 – 28»، الأقصر «14- 29»، أسوان «16 – 30».