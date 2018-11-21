شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب «شرائح طبية» غير صالحة للاستخدام الآدمي بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الأربعاء، تهريب أكثر من 40 ألف قطعة معدات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية البحري.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى الشركات المملوكة لـ«صبري ح.»؛ باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن «معدات طبية» وبها أصناف غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر وبها تلاعب بالأوراق المقدمة لمصلحة الجمارك.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لجرد مشمول الحاوية، أسفرت أعمال تلك اللجنة عن ضبط 40660 أربعون ألف وستمائة وستون قطعة «معدات طبية – شرائح طبية معدنية».

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أنها مجهولة المصدر وطريقة تغليفها غير سليمة وبها أصناف غير مثبتة بالمستندات وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومحظور دخولها البلاد؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.