شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان»: تنظيم المؤتمر الاقتصادي الثاني لبورسعيد أول ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، الأربعاء، إن المحافظة ستنظم يوم ١ ديسمبر المؤتمر الاقتصادي الثاني لها تحت عنوان «حلم بكره بيتحقق»، بمشاركة كبار رجال الاقتصاد والمال والفكر.

وأكد محافظ بورسعيد في تصريحات صحفية أن «بورسعيد هي قاطرة التنمية لمصر كلها بفضل المشروعات العملاقة التي تشهدها بشرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية العملاقة التي تضخ استثماراتها بالجنوب والغرب»، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التسويق الاقتصادي والسياحي للمحافظة بجانب استعراض ما تشهده المحافظة من تطور في الخدمات المقدمة للمواطنين.