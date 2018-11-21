شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» لوزير الداخلية المغربي: لدينا ٥ ملايين لاجئ.. ولن نقيم معسكرات لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعاً، مساء الثلاثاء، مع عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، والذي تقع في اختصاصه التنمية المحلية على هامش انعقاد القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، بحضور السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب والسفير الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

في بداية اللقاء أعرب اللواء محمود شعراوي عن تقديره الخاص لحسن التنظيم والضيافة التي قدمها الجانب المغربى ووزارة الداخلية المغربية لفعاليات القمة، معربًا عن تقدير مصر لجهود المملكة المغربية وحرصها على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمنظمة، مما أسفر عن اتساع نشاطها والتى باتت أحد علامات العمل الأفريقي المشترك في المرحلة الحالية التي تواجه فيها المدن الأفريقية تحديات عدة يمكن مواجهتها من خلال تبادل الخبرات والعمل الإفريقى المشترك.

وأضاف «شعراوي» أن «مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى عام 2019 وسيكون من بين ملفات التعاون التي ستهتم بها مجال التنمية المحلية واللامركزية وتنمية القدرات وتبادل الخبرات لمعالجة قضايا سكان المدن الإفريقية»، مشيرًا إلى أن «قرار مصر باستضافة مقر للمنظمة عن إقليم شمال أفريقيا وهو ما تم إعلانه خلال فعاليات القمة الثامنة لدليل على حرص مصر على التفاعل مع محيطها الإفريقى في كافة المجالات».

كما أعرب شعراوى عن شكره لما قدمته المغرب، لافتا إلى ما تم بحثه مع الأمين العام للمنظمة جان بيير مباسى من إمكانية تطوير عملية تدريب كوادر المدن الأفريقية على كافة أنشطة ومجالات التنمية المحلية والتدريب واللامركزية وتخطيط المدن من خلال أكاديمية سقارة للتنمية المحلية التابعة للوزارة.

كما تحدث شعراوي عن تطلعه لأهمية تبادل الزيارات والتجارب والأفكار على صعيد التنمية المحلية مع المسئولين المغاربة للتعرف على التجارب المشتركة وتعزيز أواصر العلاقات بين الجانبين خاصة في المجال الحكومي.

ومن جانبه أعرب وزير الداخلية المغربى عن تقديره للمشاركة المصرية الفاعلة والتي سوف تزيد من قدرة إقليم شمال أفريقيا لتعزيز العلاقات وأطرها داخل أعمال المنظمة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أمله أن يتجاوز إقليم الشمال التحديات التي يواجهها حالياً مما حال دون تبوء إقليم شمال أفريقيا بكل الخبرات والإمكانيات البشرية مكانته القوية على الصعيد الإفريقى.

وأشار الوزير المغربي إلى أن عودة بلاده لعضوية الإتحاد الإفريقى وتبوء مصر مقعد الرئاسة خلال عام ٢٠١٩ للاتحاد سوف يسهمان في تعزيز قدرة إقليم الشمال على تحقيق المكاسب لاسيما وأن السياسة الخارجية المصرية والمغربية تستهدف الصالح الأفريقي وتحقيق الرخاء والتقدم لدول القارة الأفريقية مما يستدعى تنسيقاً مصرياً مغربياً على الساحة الأفريقية في كافة المجالات والمحافل الإقليمية المشتركة وعلى الأخص على في منظمة المدن والحكومات الأفريقية، والتى يمكن من خلالها تحقيق الجانبين أهدافاً عديدة ورعاية المنظمة وتوجيهها بما يخدم صالح البلدين ودول القارة بعد غياب طويل لدول الشمال الإفريقي عن أعمال المنظمة .

كما تطرق اللقاء إلى مشكلة المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وأوضح اللواء محمود شعراوي أن «مصر قامت بجهود كبيرة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية منذ عدة سنوات ونجحت في وقفها من السواحل المصرية»، مؤكدًا على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى والدول الأوروبية مع دول القارة الإفريقية وتبنى استراتيجية شاملة تسعى إلى علاج جذور تلك المشاكل عبر دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب أفريقيا.

وأكد «شعراوي» أن «مصر ترفض إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها، كما أن القيادة السياسية حريصة على إدماج اللاجئين داخل المجتمع المصري والذين من بينهم عدد من الأفارقة»، مشيرًا إلى «وجود حوالي 5 ملايين لاجئ في مصر».