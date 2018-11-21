شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيطرة على حريق داخل الجبانة الفاطمية الأثرية بمدينة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان، فى السيطرة على حريق نشب فى زراعات الهيش بالجبانة الفاطمية الأثرية باسوان، تم الدفع بسيارات الإطفاء والتى نجحت فى السيطرة على النيران دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

وكانت إدارة الحماية المدنية بأسوان، تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل الجبانة الفاطمية الأثرية بمدينة أسوان، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء والتى نجحت فى السيطرة على النيران بعد ساعة من عملية الإطفاء، وأكدت التحريات الأمنية أن الحريق شب فى مساحة من الزراعات داخل الجبانة، وتم انتداب المعمل الجنائى وإدارة البحث لمعرفة سبب الحريق، وحصر الخسائر.

وقال محمد أبو الشيخ مدير إدارة الآثار، لـ"الخليج 365"، إنه انتقلت لجنة أثرية من منطقة أثار أسوان الإسلامية إلى موقع الجبانة الفاطمية برئاسة عبد السلام حسن مدير المنطقة، وضمت اللجنة كل من محمود عطه الله وأسامة عبد السيد، حيث تبين أن الحريق نتج عن متروكات زراعات الهيش التى بدأت الوحدة المحلية فى إزالتها، مضيفا أن الشواهد تؤكد أن الحريق اندلع بفعل ألقاء جسم مشتعل فى زراعات الهيش، فيما لم يؤثر الحريق على المقابر الفاطمية.



جانب من اخماد النيران



جانب من إطفاء الحريق